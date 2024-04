Friedberg

vor 32 Min.

Anna Weber und ihr grüner Daumen: Bei ihr wachsen 100 Primeln im Garten

Plus Hibiskus, Kletterbohnen und 100 Primeln – Anna Weber aus Friedberg pflanzt in ihrem Garten einiges an. Jede Blume in ihrem Garten erzählt ihre eigene Geschichte.

Von Anna Faber

Dunkle Farbtupfer in einem violetten Blütenmeer - die Blumen von Anna Weber sind besonders. Die 88-Jährige hat die ersten Ableger vor 40 Jahren von einer älteren Frau geschenkt bekommen, insgesamt seien sie deshalb fast 100 Jahre alt. Im Garten und Vorgarten in Friedberg Süd hat sie etwa 100 Primeln angepflanzt. Die Arbeit macht die Friedbergerin ganz alleine. Wer zu Besuch kommt, bekommt selbstgezüchtete Primel- oder Hibiskusableger, Bohnensamen oder rumänische Gebäckspezialitäten geschenkt.

Zum Rasenmähen kommt zwar jemand vorbei, die Beete pflegt die 88-Jährige ohne Hilfe. Jeden Tag arbeitet Weber im Garten. Unkraut jäten, Blumen gießen, Dünger streuen - irgendetwas gibt es immer zu tun. "Im Frühling ist der Garten am schönsten", sagt die Friedbergerin. Ihre Lieblinge, die Primeln, betrachtet sie mit einem stolzen, fast mütterlichen Blick. Vor 40 Jahren bekam Weber die Primeln geschenkt, seitdem hegt und pflegt die Banater Schwäbin, die vor 40 Jahren aus Rumänien nach Friedberg zog, die Pflanzen mit Liebe und Mühe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen