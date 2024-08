Schon mit drei Jahren wusste Anne Steffens: Sie will Sängerin werden. In ihrer Jugend trat sie in einer Rockband auf, die Augen schwarz umrandet. Doch schließlich wurde die Friedbergerin klassische Sopranistin. Die 37-Jährige steht inzwischen auf vielen Bühnen in Deutschland, dieses Wochenende jedoch in ihrer Heimatstadt - beim Friedberger Musiksommer.

