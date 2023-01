Ansturm auf die Friedberger Hochzeitsmesse

Plus Festliche Stimmung und viele Besucher in der Max-Kreitmayr-Halle. Nach der Corona-Pause holten sich viele Paare Inspiration für den schönsten Tag ihres Lebens.

Zukünftige Brautpaare wurden bereits am Eingang der Stadthalle mit einem rosaroten Teppich und leuchtenden Lettern „Love“ erwartet. Bei der zweiten Friedberger Hochzeitsmesse konnten sie den ganzen Sonntag lang mit Veranstalterinnen und Veranstaltern aus der Region sprechen, sich über Preise erkundigen und ihre Hochzeitsplanung konkretisieren. Dabei waren sogar mehr Besucherinnen und Besucher vor Ort als vor der Pandemie.