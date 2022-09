Anwohner wollen Gasse zur Stadtmauer nachts sperren

Plus Der Bauausschuss des Friedberger Stadtrats diskutiert über Antrag der Eigentümergemeinschaft auf dem ehemaligen Feuerwehrgelände. Die Entscheidung fällt deutlich aus.

Von der Jesuitengasse führt ein kleiner Weg zur Stadtmauer, wo sich ein weiter Blick über die Stadt Augsburg bietet. Die Eigentümergemeinschaft der benachbarten Wohnanlage auf dem ehemaligen Feuerwehrgrundstück haben jetzt beantragt, den Weg in der Nacht zu sperren. Im Bauausschuss des Stadtrats gingen die Meinungen darüber auseinander. Schließlich sind solche kurzen Verbindungen auch ausdrückliches Sanierungsziel in der Altstadt.