Archäologische Funde bremsen Sanierung eines Baujuwels in der Bauernbräustraße

Plus Christina Götz will eines der ältesten Häuser Friedbergs modernisieren. Doch jetzt ist sie verzweifelt: Grabungen bringen Zeit- und Finanzplan durcheinander.

In der Bauernbräustraße verbirgt sich hinter einer hässlichen Fassade eines der ältesten Häuser der Stadt. Christina Götz will es sanieren und ein Anwaltshaus daraus machen. Nun wird das herausfordernde Projekt ausgebremst, bevor es überhaupt angefangen hat. Wochenlange archäologische Untersuchungen bringen den Zeitplan durcheinander, auch die Finanzierung wird schwieriger. Denn die Grabungen muss die Bauherrin selber zahlen.