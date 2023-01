Friedberg

18:00 Uhr

Auch in der Friedberger Altstadt kommt künftig der Strom vom Dach

Plus Bayern lockert die Bestimmungen für Photovoltaikanlagen in denkmalgeschützten Bereichen. Wie die Stadt Friedberg diese neuen Freiheiten umsetzen will.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Denkmalschutz oder Energiewende? Das war bislang ein kaum zu lösender Konflikt. Wer im Geltungsbereich der Friedberger Altstadtsatzung sein Haus mit einer Photovoltaikanlage ausrüsten wollte, hatte Pech: Das Bauwerk sollte nicht beeinträchtigt werden, weder optisch noch funktional. Doch jetzt lockert die bayerische Staatsregierung das strenge Denkmalschutzgesetz, und die Stadt Friedberg setzt die neuen Bestimmungen in die Praxis um.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen