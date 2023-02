Auf das Fasten wird gerne verzichtet

Plus Nach Fasching kommt die Fastenzeit. Zwischen Aschermittwoch und Ostersonntag üben sich nur noch wenige Friedberger in Zurückhaltung. Das hat unterschiedliche Gründe.

40 Tage fasten. Selbst nach dem überschwänglichsten Faschingsfest ist das keine leichte Übung. Nicht zuletzt deshalb ist die Fastenzeit im religiösen Sinne schon länger auf dem Rückzug. Für Friedbergerinnen und Friedberger gilt das genauso. Das geschieht allerdings aus verschiedenen Gründen.