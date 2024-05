Auf die Freundschaft! Die Steirer kommen nach Friedberg

Die Partnerschaft zwischen Friedberg und der Steiermark wird dieses Jahr in der Max-Kreitmayr-Halle gefeiert. Das steht auf dem Programm.

Am Samstag, 1. Juni ist es so weit. "Hurra die Steirer kommen", heißt es dann wieder, wenn in Friedberg die Städtepartnerschaft gefeiert wird. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung sind im vollen Gange. Die beiden Partnerschaftskomitees und die Stadt Friedberg haben allerdings davon abgesehen, das beliebte Fest im Freien auf dem Hof der Mittelschul-Mensa abzuhalten. "Wir gehen gleich und nicht erst bei Regen in die Max-Kreitmayr-Halle", erklärte Partnerschafts-Chef Andreas Paul. Die scharfen behördlichen Vorschriften, das unkalkulierbare finanzielle Risiko und der gewaltige Beschaffungsaufwand hätten den Ausschlag für die Entscheidung gegeben. Dies auch im Wissen, dass bei früheren Steiermark-Festen die Halle ein durchaus gelungener Veranstaltungsort war, als das Wetter einige Male den traditionellen Schlosshof-Termin verhinderte.

Die Steirer Abordnung unter der Leitung von Roland Gressenbauer wird an Fronleichnam, 30. Mai, in Friedberg eintreffen. Am Freitag, 31. Mai, wird um 15 Uhr der schmucke Gedenkstein, den die Steirer zum 50-jährigen Jubiläum 2017 mitgebracht haben, an seinem neuen Standort bei der Kreitmayr-Halle gesegnet und offiziell entgegengenommen.

Das Fest beginnt am Samstag, 1. Juni, um 14 Uhr. Im Eintrittspreis von fünf Euro ist ein Weinglas enthalten und es werden Steirischer Wein, Wasser, Limo und Apfelschorle ausgeschenkt. Dazu bieten die Österreicher steirische Brotzeiten an. Musikalisch werden der Tag und der Abend von der Steirischen Stadtkapelle und von der Stadtkapelle des bayerischen Friedberg gestaltet, die seit vielen Jahren enge Verbindungen zu den Steirern pflegt. Dazu passt auch der Auftritt der Band Brasseroni, die ab 20.30 Uhr gute Stimmung verspricht. Am Sonntag reisen die Steirer nach einem Weißwurstfrühstück "beim Kreisi" wieder zurück.