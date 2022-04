Auf diesem Friedberger Bauernhof werden gleich drei Landwirtinnen ausgebildet

Plus Der Friedberger Landwirt Martin Augustin betreut drei weibliche Auszubildende. Warum sie sich für einen Beruf entschieden haben, der als Männerdomäne galt.

Früher gehörte das zur Ausnahme, dass eine Frau den Beruf der Landwirtin ergriffen hat. Heute habe sich das Bild gewandelt, und es gebe viel mehr Frauen, die auf einem Bauernhof arbeiten möchten, sagt der Friedberger Landwirt Martin Augustin. Er muss es wissen, denn auf seinem Hof machen sogar drei junge Frauen ihre Ausbildung. Das gab es in seinem Betrieb noch nie.