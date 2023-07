Auf geht's zum 30. Hans-Böller-Lauf in Friedberg

Für die Traditionsveranstaltung am 5. August können sich die Teams jetzt anmelden.

Auch dieses Jahr gibt es wieder den Hans-Böller-Lauf im Rahmen des Friedberger Volksfestes. Der Startschuss fällt am Samstag, 5. August., um 18 Uhr. Jetzt können sich die Teams dafür anmelden.

Veranstalter des Traditionsrennens ist einmal mehr der Verkehrsverein Friedberg. Er erinnert damit an den langjährigen Sportpfleger im Friedberger Stadtrat und Kreisvorsitzenden des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV), Hans Böller.

26 Bilder Hans-Böller-Lauf begeistert das Publikum in Friedberg Foto: David Honold

Die 950 Meter lange Strecke beginnt bei der Einfahrt der Garage Ost, führt dann entlang der Ludwigsstraße bis zum Wendekreis am Rathaus und wieder zurück. Ein Team besteht aus zehn Läufer und Läuferinnen oder kann bunt gemischt werden aus verschiedenen Altersgruppen. In der Vergangenheit gab es bereits einige spannende Staffeln zu sehen. Von der Leichtatlethikgruppe, über Hobbyläufer, bunt verkleideten Läufern bis hin zu reinen Kinderteams war alles geboten. Und so hoffen die Organisatoren auch dieses Mal wieder auf zahlreiche Anmeldungen von motivierten Staffeln.

Rekord der DJK Friedberg aus dem Jahr 2002 ist ungebrochen

Im vergangenen Jahr traten zehn Teams mit insgesamt 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegeneinander an. Sieger wurde mit einer Bestzeit von exakt 33 Minuten die Staffel der Ostler-Family. Mit einem 40-sekündigen Abstand auf Platz zwei landeten die Friedberger Füchse, gefolgt von den Drittplatzierten der Staffel Kraftwerk mit einer Zeit von 34:39 Minuten. Trotz der beherzten Laufleistung blieben die diesjährigen Top-Staffeln weit hinter dem Streckenrekord von 2002. Damals bewältigten die zehn Läufer vom DJK Friedberg die Strecke in 24:53 Minuten.

Der Hans-Böller-Lauf jährt sich dieses Jahr zum 30. Mal. und alle sehen einem spannenden Rennen entgegen. Anmelden können sich Teams per E-Mail unter schneider@verkehrsverein-friedberg.de oder auf der Homepage des Verkehrsvereins https://www.verkehrsverein-friedberg.de/veranstaltungen/volks-und-heimatfest/hans-boeller-lauf/. (AZ)