Auf Zebrasteifen: Bub fährt mit Fahrrad gegen Auto

In Friedberg kam es am Mittwoch zu einem Unfall.

In Friedberg fährt ein Bub mit seinem Rad in ein Auto. Das Kind bleibt unverletzt, dafür entsteht ein Schaden am Pkw.

Bei einem Verkehrsunfall in Friedberg ist am Mittwochnachmittag ein Kind beteiligt gewesen. Gegen 14:15 Uhr ereignete fuhr ein Autofahrer mit seinem Toyota Yaris auf der Wiffertshauser Straße in westlicher Richtung. An der Einmündung zur Münchner Straße kam ein Bub mit Fahrrad über den Zebrastreifen und fuhr in den Toyota. Das Kind kam zu Fall, blieb aber laut Polizei offensichtlich unverletzt. Der Fahrer des Toyota Yaris half dem Buben noch auf. Anschließend stieg das Kind auf sein Fahrrad und fuhr davon. Am Pkw ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise auf den Jungen sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)

