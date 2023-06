Aufbau und Straßensperrungen für das Altstadtfest gehen los

Noch gut zwei Wochen bis zur "Friedberger Zeit" und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Das wirkt sich auch auf den Wochenmarkt aus.

Der Aufbau von Ständen und Bühnen für das Altstadtfest in der Friedberger Innenstadt hat begonnen. Er erstreckt sich in den nächsten Tagen von den Seitenstraßen und Plätzen auf die Hauptdurchfahrtsbereiche, wie die Stadt mitteilt.

Am Wochenende beginnen die Arbeiten am Marienplatz. In der Bauernbräustraße startet der Aufbau am 26. Juni, zwei Tage später dann in der Jungbräustraße. Am 29. Juni ist ab 6 Uhr die Bahnhofstraße dran.

Die oberirdischen Parkplätze in der Innenstadt sind wegen der Einschränkungen und Behinderungen ab Freitag, 23. Juni, bis zum 29. Juli als Bürgerservice kostenfrei. Anstelle des Parkscheins ist nur eine Parkscheibe im Fahrzeug auszulegen.

In den Garagen Ost und West ist das Parken in den unteren Ebenen in der Zeit vom 23. Juni bis 29. Juli nur mit Parkausweis (Garagen- bzw. Anwohnerausweis) möglich.

Ludwigstraße in Friedberg ab 30. Juni für den Durchgangsverkehr gesperrt

Am Freitag, 30. Juni, beginnt der Aufbau um 6 Uhr in der Ludwigstraße, dann wird der Festbereich zur Fußgängerzone. Die Zufahrt bis zum Festbeginn ist dann nur noch für Anlieger und den Lieferverkehr mit Behinderungen möglich.

Während des Altstadtfestes ist die Zufahrt für Bewohner und Lieferverkehr auf folgende Zeiten beschränkt:

Montag bis Freitag: 7 bis 17 Uhr.

Samstag: 7 bis 15 Uhr.

Sonntag: 7 bis 11 Uhr.

Wer außerhalb dieser Zeiten die Festzone befahren muss (insbesondere Bewohnerinnen, Betriebsangehörige, Lieferanten) benötigen eine schriftliche Ausnahmegenehmigung der Straßenverkehrsbehörde. Diese ist erreichbar im Verwaltungsgebäude Marienplatz 5, Erdgeschoss, Zimmer 07, Infotelefon 0921/6002-113 und -112. Zufahrtsgenehmigungen können dort persönlich oder online beantragt werden.

Friedberger Wochenmarkt auf dem Volksfestplatz

Diesen Freitag, 23. Juni, ist letztes Mal Wochenmarkt auf dem Marienplatz. In der Zeit vom 30. Juni bis einschließlich 21. Juli findet der Wochenmarkt auf dem Volksfestplatz zu den üblichen Zeiten statt. Am Freitag, 28. Juli, ist der Wochenmarkt wieder an seiner üblichen Stelle auf dem Marienplatz zu finden. (AZ)