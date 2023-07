Auffahrunfall am Chippenham-Ring

6000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte - das ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwochmorgen auf dem Chippenham-Ring in Friedberg ereignete. Wie die Polizei berichtet, bremste die Frau ab, da die Ampel auf Gelb- bzw. Rotlicht umschaltete. Ein nachfolgender Autofahrer übersah dies und fuhr mit seinem Pkw auf. Die Fahrerin des vorderen Pkw wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)