Friedberg

vor 48 Min.

Auffahrunfall an Chippenham-Kreuzung in Friedberg

In Friedberg übersieht ein 66-jähriger Audifahrer, dass das Auto vor ihm abbremst. Es kommt zu einem Auffahrunfall.

Zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen kommt es am Dienstag am Chippenham-Ring in Friedberg. Es entsteht ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr fuhr eine 43-jährige Skoda-Fahrerin auf der Augsburger Straße Richtung Augsburg. An der Kreuzung zwischen Chippenham-Ring und La-Crosse-Ring wollte sie nach rechts in den La-Crosse-Ring abbiegen. Dort musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihr fuhr ein 66-Jähriger in seinem Audi und erkannte das Bremsmanöver laut Polizei zu spät. Die beiden Autos stießen zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. (AZ)

