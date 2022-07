Auffahrunfall im Kreisel: 5500 Euro Schaden in Friedberg

Ein VW-Fahrer bemerkt im Kreisverkehr am Friedberger Bahnhof ein haltendes Auto zu spät und kann nicht mehr bremsen. Bei dem Unfall wird ein Mann leicht verletzt.

Am Donnerstag gegen 8 Uhr fuhr ein 55-jähriger Mazda-Fahrer in den Kreisverkehr am Bahnhof ein. Bei der Ausfahrt zur Bahnhofstraße bremste er sein Fahrzeug ab, um eine Fahrradfahrerin vorbeifahren zu lassen. Dies erkannte ein nachfolgender 35-jähriger VW-Caddy-Fahrer zu spät und fuhr laut Polizei auf den Pkw des 55-Jährigen auf. Dieser wurde leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 5500 Euro. (AZ)