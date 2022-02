Auffahrunfall in Friedberg: 43-Jähriger wird leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen in Friedberg erleidet ein 43-Jähriger leichte Verletzungen. Der Schaden ist hoch.

Bei einem Unfall in Friedberg wurde am Mittwochmorgen eine Person verletzt. Um 6.15 Uhr musste ein 43-jähriger Audifahrer in der Engelschalkstraße an der Einmündung zur Münchner Straße verkehrsbedingt halten. Ein dahinter fahrender 36-jähriger Autofahrer erkannte laut Polizei den vor ihm stehenden Wagen zu spät.

Unfall: Mann fährt stehendem Auto in Friedberg auf

Der 43-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden liegt bei rund 6000 Euro. (AZ)