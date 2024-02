Friedberg

18:00 Uhr

Aufregung am Rupp-Gelände in Friedberg: Alte Eiche soll gestutzt werden

An dieser Eiche in Friedberg sollen die Äste zurückgestützt werden, die in Richtung des Rupp-Areals ragen.

Plus Eine Gegnerin der Maßnahme vermutet andere Gründe als den Schutz der Eiche. Die Verantwortlichen widersprechen. Sie wollen den Baum in ein Projekt integrieren.

Von Bill Titze

Bäume sorgen immer wieder für Aufregung, auch in Friedberg. So gab es zuletzt wegen der Rodung im Rothenberg-Viertel einen Aufschrei in den sozialen Medien. Nun ist es eine Eiche, die in den Fokus rückt. 200 Jahre ist der Baum alt, er steht im Gerberweg, am Fußweg zwischen dem Parkplatz unterm Berg und der Innenstadt. Eine Bürgerin beklagt den geplanten Rückschnitt der Eiche. Von Seiten des Bauträgers betont man, dies sei schlicht notwendig.

Geäst der Eiche in Friedberg ungleichmäßig verteilt

"Es ist ein wunderbarer Baum", schwärmt Sandra Biebel. Sie ist Wohnungs-Eigentümerin in der Wohnanlage, in deren Garten das Gewächs steht. Dennoch ist sie machtlos gegen das, was diese Woche ansteht. Denn die Äste der Eiche ragen über den Gehweg in das Grundstück eines weiteren Anliegers. Es ist das Areal der ehemaligen Schreinerei Rupp, auf dem der Friedberger Immobilien-Projektentwickler Gerber+Jack mehrere Eigentumswohnanlagen plant. Der Bebauungsplan ist noch nicht rechtskräftig, erst im Jahr 2025 ist laut der Stadt die Verabschiedung geplant. Dennoch möchte Gerber+Jack diese Woche tätig werden. Vermutlich auch deshalb, weil dies gemäß Bundesnaturschutzgesetz für Bäume außerhalb des Waldes oder gärtnerisch genutzten Grundflächen ab 1. März verboten ist.

