Friedberger Kammerorchester gibt Konzert im Kleinen Goldenen Saal

Am Samstag tritt das Friedberger Ensemble im Rahmen der Langen Kunstnacht in Augsburg auf. Das Programm ist Andrea Palladio und Elias Holl gewidmet.

Harmonische Proportionen und Mathematik spielen sowohl in der Musik als auch in der Architektur eine große Rolle, und hier liegt auch der Programmschwerpunkt des Friedberger Kammerorchesters bei seinem Konzert im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg. Im Mittelpunkt steht eine Reminiszenz an den großen italienischen Architekten der Renaissance, Andrea Palladio, nach dessen Vorbild Elias Holl außergewöhnliche Bauwerke wie das Rathaus von Augsburg schuf.

Der zeitgenössische Komponist Karl Jenkins orientiert sich in seinem Werk "Palladio" an der harmonisch-mathematischen Ordnung der Architektur des großen Meisters. Als Hommage an ihn schuf Jenkins seine gleichnamige Orchestersuite. Auch J. S. Bach strebte nach mehr und folgte italienischen Vorbildern, als er das erste Klavierkonzert der Musikgeschichte komponierte – das Klavierkonzert d-Moll.

Das erste Konzert in d-Moll aus dieser Reihe ist das vielleicht beliebteste und am häufigsten aufgeführte unter ihnen – und teilt mit den sechs anderen die Satzfolge eines typischen Konzerts für Orchester und Soloinstrument. Und wenn dem Hörer einzelne Teile bekannt vorkommen, handelt es sich um keinen Zufall: Der erste Satz - Allegro - findet sich beispielsweise in Bachs Kantate „Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen“. Und auch der zweite Satz, ein beeindruckend zartfühlendes Adagio, ist Teil dieser Kantate. In diesem zweiten Satz kommunizieren die Solostimme und die erste Violine fein miteinander. Auch der dritte Satz findet sich in der Kantate „Ich habe meine Zuversicht“ wieder.

Das Friedberger Kammerorchester hat einen Neuzugang

Wie andere Orchester freuen sich die Dirigenten über jeden neuen Mitspieler. Der Dirigent des Friedberger Kammerorchesters Stefan Immler hat eine neue Violinistin und schwärmt von ihr: Marija Tretjakova. Sie wurde auf der Krim geboren, besuchte dort eine Musikschule und zog für ihr weiteres Studium an einer höheren Musikschule in die Stadt Charkiw. Nach dem College setzte sie ihr Studium an der Nationalen Universität der Künste fort.

Zu dem Konzert gesellt sich der Pianist Kyrill Korsunenko aus Aachen. Er wurde 1991 in Odessa geboren und erhielt dort seine Ausbildung an der Stoliarski-Schule und an der Nezhdanova-Musikakademie. Den Bachelor und den Master machte er an der Hochschule für Musik und Tanz Köln (Abteilung Aachen) in der Klasse von Professor Andreas Frölich.

Termin: Das Friedberger Kammerorchester spielt am 24. Juni um 19 Uhr im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg, Jesuitengasse 12. Karten im Rahmen des Ticketverkaufs für die Lange Kunstnacht.