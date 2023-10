Friedberg/Augsburg

Melita Resler ist neue Leiterin der Sozialstation Hochzoll-Friedberg

Plus Die Sozialstation mit Sitz in Friedberg-West versorgt 500 Klienten. Nun löst Melita Resler Gudrun Jansen an der Spitze ab. Beiden Chefinnen liegt eines besonders am Herzen.

Neun Jahre lang leitete Gudrun Jansen die Sozialstation Augsburg-Hochzoll-Friedberg und Umgebung. Es waren bewegte Zeiten, mit schwierigen Phasen für den Pflegesektor, Umzug der Einrichtung von Hochzoll an die Augsburger Straße in Friedberg-West, Corona. Gerade ist alles wieder halbwegs in ruhigen Fahrwassern, da muss Jansen aus familiären Gründen in ihre Heimat Nordrhein-Westfalen zurückkehren. Seit Anfang Oktober arbeitet die 64-Jährige, die die Region schweren Herzens verlässt, ihre Nachfolgerin ein: Melita Resler aus Kriegshaber.

Die Sozialstation hat 78 Mitarbeiterinnen und versorgt 500 Klienten, etwa je zur Hälfte in Hochzoll und in Friedberg. Es ist eine der wenigen Einrichtungen dieser Art, die keinen Personalmangel kennt - was wiederum den Patienten und Patientinnen zugutekommt. Jansen nennt den Schlüssel dazu: Personalzufriedenheit. Nach ihrem Wechsel aus der Personalverwaltung der Pallottiner in Friedberg zur Sozialstation hat sie, selber Mutter, einiges in dieser Hinsicht angestoßen. So versucht die Einrichtung, die Arbeitszeiten von Eltern zum Beispiel auf Öffnungszeiten der Kinderbetreuung abzustimmen.

