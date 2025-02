Stolzer Hahn sucht eine neue Schar

Petrie hatte als kleines Küken großes Glück. Er wurde gefunden und ins Tierheim gebracht. Schnell siedelte er in den Gnadenhof Gut Morhard um und durfte dort in einer der Hühnergruppen leben. Das kleine Kerlchen entwickelte sich prächtig und wuchs zu einem stolzen Hahn heran. Zuerst hatten die Tierpflegerinnen und Tierpfleger vermutet, dass es sich um eine Henne handelt, aber schnell war klar, dass aus Petrie ein stattlicher Marans (Mix) wird.

Er vertrug sich prächtig mit dem Althahn in der Gruppe, doch mit den kleinen, zarten Zwerghühnern wurde es zunehmend schwierig. Für sie war er mit seinen sechs Monaten einfach zu ungestüm. Deshalb musste er wieder ins Tierheim zurück und wird nun alleine gehalten. Das macht dem lustigen Gockel sehr zu schaffen.

Hahn Petrie macht optisch was her und kommt auch mit Kindern zurecht

Nun wartet er auf eine fröhliche Schar Hennen, um artgerecht gehalten zu werden. Denn mit viel Auslauf und Geselligkeit hätte er wieder mehr Spaß an seinem Hühnerleben. Petrie ist ein lustiger Bursche. Er ist super neugierig, interessiert und fühlt sich bei Menschen wohl. Auch mit Kindern gibt es keine Probleme, denn er lässt sich anfassen und streicheln. Optisch macht er richtig was her und könnte so zum Mittelpunkt einer neuen Hühnerschar werden. Interessierte Hühnerhalter können Petrie gerne im Tierheim an der Holzbachstraße in Augsburg kennenlernen. Er ist ein lieber Bursche und möchte schon bald wieder in einem Hühnerhof herumtollen.

Leider warten Möhrli, Flecki und Gülfaxi, die drei Geschwisterkaninchen, die wir vergangene Woche vorgestellt haben, immer noch auf einen guten Platz.

Kontakt: Tierheim Lecharche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg, Tel. 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de