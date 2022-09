Augsburger Störchen gefällt es in der Friedberger Au

Eines der beiden Brutpaare von der Zoomauer ist ins Umland gezogen. Wird es hier auch den Winter verbringen?

In der ersten Juli-Woche verließen Augsburgs wilde Störche ihre Nester an der Zoomauer im Siebentischwald. Das Brutpaar, das trotz vierwöchiger Brut keinen Nachwuchs hatte, flog offenbar in den Süden. Das zweite und erfolgreiche Brutpaar, zu unterscheiden am beringten Männchen, blieb in der Region.

In der südlichen Friedberger Au gibt es auf frisch gemähten Wiesen Mäuse, Regenwürmer und Heuschrecken. Übernachtet wird ebenfalls in Friedberg, unweit ihrer Nahrungsgründe. Es bleibt spannend, ob die Störche im Herbst in den Süden fliegen, den Winter heil überstehen und im Frühjahr ihr selbst gebautes Nest im Augsburger Zoo wieder beziehen.

Warum Störche bei Hitze weiße Beine haben

Allen Störchen ist es gegeben, bei Hitze ihre Körpertemperatur durch Abgabe von Harn ihre Beine weiß zu "kalken" und damit zu regulieren.