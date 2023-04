Aus alten Büchern werden im Buchfalt-Kurs neue Kunstobjekte

Buchfalten ist ein neuer Basteltrend. Am Samstag findet in der Friedberger Bücherei ein Workshop statt.

Einmal gelesen, verstauben viele Bücher im Regal. Doch aus den alten Schmökern lassen sich ungewöhnliche neue Deko-Objekte basteln. Die Stadtbücherei Friedberg St. Jakob bietet dazu am Samstag, 29. April, einen Buchfaltkurs an.

Die Kunst des Buchfaltens ist noch nicht allzu bekannt, obwohl dazu in der Bücherei Friedberg sogar Anleitungsbücher zu finden sind. Dort wird erklärt, wie die Bücher in Herzen, Schmetterlinge, Blumen oder Schriftzüge verwandelt werden – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Manuela Mack leitet den Buchfalt-Kurs in Friedberg

Manuela Mack beschäftigt sich schon viele Jahre mit dem Buchfalten. Die Bibliothekarin an der Hochschule Augsburg engagiert sich ehrenamtlich in der Stadtbücherei Friedberg und gibt in ihrer Freizeit Workshops, um anderen die Kunst des Buchfaltens beizubringen. So bastelte sie anlässlich des Welttags des Buches am Wochenende Buch-Rosen in der Kissinger Bücherei.

Hat man Vorlage und das passende Buch, beginnt man Seite für Seite entsprechend der Vorlage zu falten, bis schließlich das Motiv als eine Art Relief entsteht. Es ist allerdings Geduld gefragt, denn es kann schon mehrere Stunden dauern, bis jede Seite gefaltet ist. Zum Workshop bringt Mack die passenden Bücher sowie die Anleitungen mit. Ruth Limmer, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bücherei Friedberg, war selbst schon bei einem Kurs von Mack dabei. "Es sind wirklich keine Vorkenntnisse nötig. Durch die Vorlagen bereits und die Einweisung kann man selbstständig arbeiten, solang man das Prinzip verstanden hat", erzählt sie. Vor Ort kann man sich für ein Motiv entscheiden und dann loslegen. Sollte man sich bei einer Seite "verfalten", sei das kein Problem. Dann faltet man diese einfach wieder neu.

Termin und Anmeldung: Buchfalt-Kurs in der Stadtbücherei Friedberg St. Jakob

Für den Buchfalt-Kurs am Samstag, 29. April, von 15 bis 17 Uhr im Divano (Pfarrzentrum Friedberg) sind noch Plätze frei. Anmeldung zu den Öffnungszeiten der Bücherei, entweder persönlich oder auch telefonisch unter 0821/606560.

Lesen Sie dazu auch