Aus für das Friedberger Citymanagement

Plus Das Experiment scheitert an Konflikten mit dem Aktiv-Ring. Der Posten wird als Stabsstelle Standortmarketing neu definiert. Besetzt ist sie schon.

Die Stadt Friedberg hat sich mit ihrem Experiment Citymanagement schwergetan. Dem ersten Citymanager verweigerte der Stadtrat 2019 nach zwei Jahren im Amt die Vertragsverlängerung, seine Nachfolgerin warf im Mai 2023 das Handtuch. Der Posten wird nach diesen Erfahrungen nicht mehr besetzt, sondern neu konzipiert. Als Grund nannte Bürgermeister Roland Eichmann Parallelstrukturen mit dem Aktiv-Ring und dessen Geschäftsführung, die ebenfalls die Vermarktung der Innenstadt zum Ziel haben. Dies habe für Konfliktpotenzial gesorgt.

Es war kein Geheimnis, dass das Klima zwischen Citymanagerin Bianca Roß und Aktiv-Ring-Geschäftsführerin Renate Mayer zuletzt sehr angespannt war. Die Zusammenarbeit sei kompliziert gewesen, Arbeitsweisen passten nicht zusammen, analysierte die Stadtverwaltung in den Unterlagen für die Sitzung des Finanz-, Personal- und Organisationsausschusses. Das führte schließlich dazu, dass der Aktiv-Ring sich aus gemeinsamen Projekten zurückzog. "Das wollen wir nicht, wir wollen die Innenstadt gemeinsam weiterentwickeln", betonte Eichmann im Ausschuss.