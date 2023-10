Friedberg

06:00 Uhr

Aus für s.Oliver-Shop in Friedberg: Fünf Beschäftigte betroffen

Plus Anfang des kommenden Jahres schließt das Geschäft seine Pforten. Der Innenstadt droht ein Leerstand. Und dieser könnte durchaus länger andauern.

Von Bill Titze

Gleich mehrere Filialen schließt der Augsburger Modehändler Rübsamen Ende Januar 2024. Auch Friedberg ist betroffen. Wie das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, handelt es sich um den s.Oliver Store in der Ludwigstraße. Das Geschäft betreibt Rübsamen in Kooperation mit s.Oliver. Der ebenfalls zu Rübsamen gehörende Kultstore einige Meter weiter ist von den Plänen nicht betroffen. Wieso es schwierig werden könnte, einen Nachmieter für die erst vor wenigen Jahren renovierte Immobilie zu finden.

Rübsamen befindet sich in einem Insolvenzverfahren. Im Rahmen eines Sanierungskonzepts macht das Unternehmen vier Filialen dicht. Diese könnten mit Blick auf die derzeitige Kosten- und Umsatzentwicklung nicht kostendeckend betrieben werden, heißt es in einer Mitteilung. Fünf Mitarbeiter sind von der Schließung in Friedberg betroffen. Auch in Aichach schließt Rübsamen seine Filiale. Hier arbeiten derzeit 16 Mitarbeiter. Über 40 Jahre ist das Unternehmen in Aichach schon vor Ort, auf drei Etagen wird Kleidung verkauft.

