Aus Sorge wird Spaß: Mit dem E-Roller unterwegs durch die Stadt

Plus In Friedberg werden die umstrittenen Leih-E-Roller eingeführt. Aber wie ist es, selbst zu fahren? Ein Selbstversuch zeigt: Herausforderungen gibt es überall.

Oje, ist mein erster Gedanke, als ich zum ersten Mal auf das mir unvertraute Fahrzeug steige. Und dabei bin ich noch nicht mal losgefahren. Der E-Roller kommt mir doch sehr wackelig vor. Und um mein Gleichgewichtsempfinden ist es auch nicht gerade zum Besten bestellt. Aber mein Ehrgeiz ist geweckt und so geht es los mit meiner Fahrt durch die Friedberger Innenstadt. Dabei zeigt sich: Nicht nur das Fahren selbst wirft Fragen auf.