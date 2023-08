Friedberg

Ausgetretene Chemikalien: Großeinsatz im Friedberger Gewerbegebiet

Im Businesspark am Friedberger See gab es am Mittwoch einen Großeinsatz. Grund war der Austritt von Chemikalien.

Von Bill Titze

Zu einem Großeinsatz kommt es am Mittwoch im Businesspark am Friedberger See. Grund ist der Austritt von Chemikalien. Der Einsatz ist jedoch recht zügig wieder beendet.

Im Business Park am Friedberger See kam es am Mittwoch um die Mittagszeit zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz. Viele Einsatzwagen waren vor Ort, die Zufahrt zum Gewerbegebiet war zeitweise gesperrt. Grund für den Einsatz war der Austritt von Chemikalien bei einer Firma. Dieser blieb laut Polizei jedoch lokal begrenzt, es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurden dabei nicht verletzt, an Maschinen und Gebäude entstand kein Schaden. Um 13 Uhr war der Einsatz beendet.

