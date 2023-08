Außenspiegel angefahren: BMW fährt einfach weiter

Die Polizei sucht nach einem Unfall im Winterbruckenweg in Friedberg nach Zeugen.

850 Euro Schaden entstand am Freitag gegen 11.35 Uhr bei einem Unfall im Winterbruckenweg in Friedberg. Auf Höhe der Hausnummer 29 kam ein grauer BMW auf die Gegenfahrspur und beschädigte den Außenspiegel Audi A4. Der BMW fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Außenspiegel am BMW wurde ebenfalls beschädigt und blieb an der Unfallstelle. Hinter dem Audi fuhr ein weißes Fahrzeug, das zunächst anhielt. Der Fahrer dieses Autos wird gebeten, sich bei der Polizei Friedberg zu melden. Weitere Zeugen können sich ebenfalls unter der Rufnummer 0821/3231710 melden. (AZ)