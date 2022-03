Außenspiegel in Friedberg abgefahren

Ein auf einem Parkplatz in der Friedberger Ludwigstraße abgestelltes Auto wurde beschädigt. Die Polizei Friedberg sucht nach Zeugen.

Der linke Außenspiegel eines auf dem Parkplatz der Apotheke in der Ludwigstraße abgestellten Autos wurde am Freitagvormittag zwischen 10 und 13.30 Uhr beschädigt. Die Polizei Friedberg vermutet, dass der Außenspiegel vermutlich durch ein ausparkendes Fahrzeug angefahren wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710. (AZ)