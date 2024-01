Außenspiegel in Friedberg eingetreten

Die Friedberger Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Der rechte Außenspiegel eines am Freitagabend am P+R Parkplatz Friedberg West in der Augsburger Straße geparkten Opel Zafira wurde von Unbekannten eingetreten. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, brach dadurch das Spiegelglas. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)