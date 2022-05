Außer Kontrolle: 77-Jährige rammt Passantin und landet in Hausmauer

Eine Autofahrerin verliert beim Rückwärtsfahren in Friedberg die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Schaden ist groß, zwei Personen kommen ins Krankenhaus.

Wilde Szenen spielten sich auf einem Parkplatz in der Thomas-Dölle-Straße in Friedberg am Montagmittag in ab. Eine 77-Jährige verursachte einen Unfall. Die Bilanz: Zwei Personen im Krankenhaus, eine beschädigte Hausmauer und jede Menge Blechschaden.

Passantin will helfen und wird angefahren

Die Fiat-Fahrerin wollte gegen 12.10 Uhr rückwärts aus dem Parkplatz fahren. Der Parkplatz liegt im Bereich eines Drogeriemarktes. Dabei kam ihr eine 79-jährige Passantin zu Hilfe, indem sie signalisierte, dass die Fahrbahn frei wäre und die Fiat-Fahrerin deshalb auf die Fahrbahn einfahren könne.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor die 77-Jährige aus bisher unbekannter Ursache während der Rückwärtsfahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr die 79-Jährige an.

Die Frau ließ ihr Lenkrad eingeschlagen und setzte laut Polizei die Fahrt fort. Dadurch wurden zwei geparkte Autos beschädigt. Letztlich fuhr die Fiat-Fahrerin gegen die Hausmauer eines Bekleidungsgeschäftes.

Nach Unfall: Zwei Personen im Krankenhaus

Die Hausmauer wurde ebenfalls beschädigt. Die Fiat-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenso in Krankenhaus Friedberg gebracht, ebenso wie die 77-jährige Passantin, die leicht verletzt wurde.

Der Fiat musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. (AZ)