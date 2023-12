Ausstellung über die Jakobskirche: Ein Wahrzeichen Friedbergs in 150 Bildern

Wie ein Phönix aus der Asche: Die 150-jährige Geschichte der Friedberger Stadtpfarrkirche ist das Thema einer Ausstellung in der Archivgalerie.

Sogar alte Zeiger der Kirchturmuhr sind zu sehen bei der Ausstellung „150 Jahre neue Stadtpfarrkirche – St. Jakob im Wandel der Zeit“, die den Friedberger Advent begleitet. Bei der Vernissage am Mittwochabend in der Archivgalerie wurde nicht nur die Geschichte des markanten Wahrzeichens nachgezeichnet. Es verriet auch der Stadtpfarrer, welches sein Lieblingsbild von St. Jakob ist - und der Besitzer der Zeiger, wie sie auf seinem Dachboden gelandet waren.

Die Ausstellungen in der Archivgalerie zählen zu den beliebtesten Events, die alljährlich den Friedberger Advent begleiten. „Wir werden schon unter dem Jahr angesprochen mit der Frage: ,Um was geht es denn diesmal?´“, berichtet Martha Reißner, die mit ihrem Mann Franz federführend an den Ausstellungen beteiligt ist. Da die Archivgalerie in der Pfarrstraße in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche und zum Adventsmarkt liegt, passt das diesjährige Thema wie maßgeschneidert.

19 Bilder Ausstellungseröffnung in Friedberg: 150 Jahre St. Jakob Foto: Michael Eichhammer

Für den Streifzug durch eineinhalb Jahrhunderte Stadtgeschichte wurden 150 teils historische Fotos und sakrale Exponate wie Messgewänder und Prozessionsfahnen gesammelt. In dem Gemeinschaftsprojekt mit der Pfarrgemeinde haben Franz und Martha Reißner sowie Anita und Gerd Horseling von den Bürgern für Friedberg, von der Stadt Friedberg und vom Verein Wittelsbacher Land Unterstützung erhalten. „Wir haben von 37 Friedbergern Bilder für die Ausstellung bekommen“, berichtet Franz Reißner. Dazu kam Bildmaterial aus dem Stadtarchiv und dem Museum im Wittelsbacher Schloss.

Julian Schmidt, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats und studierter Historiker, fasste bei der Vernissage in einem Parforceritt durch die regionale Kirchengeschichte 150 Jahre zusammen. Unter anderem erinnerte er daran, dass St. Jakob mitsamt der gesamten Stadt mehrfach zerstört und wiederaufgebaut wurde. Zur Geschichte der neuen Pfarrkirche zählt auch das unbeabsichtigte Ende der alten Kirche - der Einsturz des Kirchturms 1868. Schmidt kommentierte augenzwinkernd, dass die Friedberger seinerzeit „gute Uhrmacher, aber keine guten Statiker“ waren.

Doch wie ein Phönix aus der Asche entstand nach diesem Unglück aus dem spätgotischen Gebäude die neue Pfarrkirche im neuromanischen Stil. Diese charismatische Hommage an italienische Vorbilder prägt noch heute den Stadtkern und ist auch bei Auswärtigen beliebt.

Die Kirche St. Jakob Friedberg ist eine Hommage an italienische Gotteshäuser

Für diejenigen, die Bilder und andere Exponate beigesteuert haben, steckt oft eine persönliche Geschichte dahinter. So erzählte Helmut Heißler, der mit den ausgemusterten Zeigern der Kirchturmuhr mit die beeindruckendsten Ausstellungsstücke beigesteuert hat, dass er und andere Pfadfinder eigentlich die Aufgabe hatten, diese und andere Objekte „zum Schutt zu bringen“. Dafür fand Heißler die Zeiger zu schade. Seit 1973 befanden diese sich daher in seinem Speicher.

Die Stadtpfarrkirche St. Jakob verdankt ihr ungewöhnliches Aussehen einem Vorbild im italienischen Verona. Foto: Michael Eichhammer

Altbürgermeister Peter Bergmair hat ebenfalls einen sehr persönlichen Bezug zu einem Exponat: Ein Foto zeigt seinen Vater Peter Bergmair senior als Ministrant.

Stadtpfarrer Steffen Brühl hat ebenfalls ein Lieblingsfoto: Die Langzeitbelichtung von Markus Freudling zeigt die Raumstation ISS im Flug über Friedberg im Juli 2022. Einen ungewöhnlichen Blick auf St. Jakob beweist auch eine Collage von Werner Grabler im Pop-Art-Stil. Und natürlich ist die aufsehenerregende Zäsur in der Kirchengeschichte ein roter Faden durch die Ausstellung: der Einsturz des Kirchturms. Nicht nur die Ruinen sind zu sehen, sondern auch Menschen in schwindelerregender Höhe beim Neubau sowie die Stadtpfarrkirche im neuen Glanz. Letztere sogar als dreidimensionales Modell, im Jahr 2010 erstellt von Matthias Oberfrank.

Zur Ausstellung in der Archivgalerie kehrten sogar die alten Zeiger der Kirchturmuhr wieder zurück. Sie lagen viele Jahre auf dem Dachboden von Helmut Heißler. Foto: Michael Eichhammer

Die Bilder zuschneiden, Gläser putzen, Bilder rahmen und aufhängen – nur einige der Aufgaben, die für eine Ausstellung anfallen. „Es ist wirklich viel Arbeit, die dahintersteckt“, verrät Charly Wörl, der zusammen mit Walter und Lissi Stobl sowie Emma und Franz Leopold das eingespielte Team ausmacht, welches seit vielen Jahren im Hintergrund arbeitet. Insgesamt 130 Arbeitsstunden haben die Ehrenamtlichen in die Ausstellung über die Geschichte der neuen Stadtpfarrkirche investiert.

Auch historische Aufnahmen sind in der Schau zu sehen - hier vom Wiederaufbau des Kirchturms. Foto: Michael Eichhammer

Öffnungszeiten der Ausstellung über St. Jakob Friedberg