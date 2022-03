Friedberg

12:00 Uhr

Bayerisches Umweltministerium zeichnet Körners Hofladen in Friedberg aus

Thorsten Glauber (l.) und Jurorin Prof. Dr. Claudia Guldimann (2.v.l.) überreichten die Ehrenauszeichnung an Stephan Körner (2.v.r.), seine Frau Maria und Martin Augustin (r.).

Plus Minister Thorsten Glauber verleiht Ehrenauszeichnung an drei herausragende Metzger und Schlachtbetriebe in Bayern. Der Friedberger Landwirt Stephan Körner ist einer von ihnen.

Von Sabine Roth

Futter aus eigenem Anbau, artgerechte Tierhaltung, Schlachtung und Vermarktung direkt am Hof - für dieses Konzept haben Stephan Körner und Martin Augustin die Ehrenauszeichnung „Region.Tradition.Innovation“ des Bayerischen Umwelt- und Verbraucherschutzministeriums erhalten. Minister Thorsten Glauber übergab den erstmals verliehenen Preis jetzt an die beiden Landwirte.

