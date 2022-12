Auto angefahren und aus dem Staub gemacht

1500 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht in Friedberg.

Am vergangenen Dienstagabend hatte gegen 19 Uhr ein Mann sein Auto in der Metzstraße in Friedberg geparkt. Als er am Freitagmittag wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Auto an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt worden war. Nach Polizeiangaben sei ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden. Der unbekannte Unfallverursacher kümmerte sich aber nicht um den angerichteten Schaden und entfernte sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise sind unter der Telefonnummer 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg möglich. (AZ)