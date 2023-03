Auto auf dem P&R-Platz Friedberg-West angefahren

Ein Golf wird auf dem P&R-Platz beschädigt: 3000 Euro Schaden.

Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 15.15 Uhr bis 18 Uhr ein am P&R-Parkplatz Friedberg-West abgestellter grauer Golf angefahren. Dabei wurden laut Polizei auf der rechten Fahrzeugseite beide Türen beschädigt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und ist bislang unbekannt, wie die Polizei berichtet. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)