Auto in Friedberg angefahren und aus dem Staub gemacht

Ohne sich um den angerichteten Schaden von 5000 Euro zu kümmern, entfernte sich ein unbekannter Pkw-Fahrer vom Unfallort. Der VW einer 18-Jährigen war von Mittwochmorgen bis Donnerstagabend auf dem Park & Ride-Platz in Friedberg abgestellt. Als die 18-Jährige zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie fest, dass das Fahrzeug massiv an der rechten Seite beschädigt wurde – es entstand ein erheblicher Blech- und Lackschaden. Die Polizei Friedberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0821 3231710 zu melden. (AZ)

