Friedberg

vor 49 Min.

Auto auf Parkplatz am Krankenhaus angefahren

Am Krankenhaus in Friedberg kommt es am Montag zu einer Unfallflucht. Dabei wird ein grauer Skoda in Mitleidenschaft gezogen.

Ein Ausparkmanöver hat vermutlich zu einem Unfall am Krankenhaus in Friedberg geführt. Dabei wurde am Montag zwischen 12.45 Uhr und 13.30 Uhr ein grauer Skoda Scala auf dem Kurzzeitparkplatz in der Karl-Sommer-Straße an der hinteren Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)

