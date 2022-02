Auto auf Parkplatz vor der Bäckerei Scharold angefahren

Ein Unbekannter hat einen blauen Seat Leon geschrammt und sich nicht um den Schaden gekümmert.

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Polizei in Friedberg. Dort war ein blauer Seat Leon am Freitag zwischen 13.30 und 19.30 Uhr vor der Bäckerei Scharold auf dem Parkplatz am Winterbruckenweg abgestellt.

Unfallflucht: 1500 Euro Schaden an geparktem Auto

Wie die Polizei berichtet, hat ein Unbekannter in diesem Zeitraum mit seinem Fahrzeug das abgestellte Auto hinten rechts an der Stoßstange beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710.