Auto auf Supermarktparkplatz beschädigt

Ein Unbekannter hat das Fahrzeug angefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert.

In einem Fall von Unfallflucht ermittelt die Friedberger Polizei. Der Vorfall ereignete sich am Samstag zwischen 12.50 und 13.15 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in Friedberg. Das abgestellte Auto wurde angefahren und an der Fahrzeugfront beschädigt.

Unfallflucht: 2.500 Euro Schaden

Die Polizei schätzt den Schaden auf 2.500 Euro. Sie bittet um Hinweise an die Polizeidienststelle Friedberg. (AZ)