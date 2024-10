Auto bringt Radfahrer in der Röntgenstraße zum Sturz

Ein Fahrradfahrer wurde am Dienstag in der Friedberger Röntgenstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Laut Polizei fuhr gegen 17.15 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Rad in den dortigen Kreisverkehr ein. Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr im Kreisverkehr hinter dem Radfahrer. Dieser übersah offenbar den Radler und touchierte ihn so am Hinterreifen, dass er stürzte.

Der Radfahrer kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei Friedberg ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)