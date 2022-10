Auto in einer Tiefgarage beschädigt

Ein unbekannter Täter zerkratzt in einer Friedberger Tiefgarage einen Hyundai mit einem spitzen Gegenstand.

Von Donnerstag auf Freitag wurde in der Afrastraße in einer Tiefgarage ein abgestellter Hyundai beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte an dem Pkw mehrere Fenster mit einem spitzen Gegenstand, sodass diese beschädigt wurden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.