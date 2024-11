Auto in Friedberg angefahren und aus dem Staub gemacht

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich am Samstag gegen 11.15 Uhr in der Augsburger Straße in Friedberg der Fahrer eines dunklen Audis aus dem Staub. Wie die Polizei Friedberg meldet, stand der Fahrer eines Golfs an der roten Ampel, als der Audi-Fahrer beim Linksabbiegen in Richtung Friedberger Berg den Golf touchierte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die PI Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 zu wenden. (AZ)

