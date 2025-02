Auto landet bei Derching im Entwässerungsgraben

Am Freitagabend gegen 22 Uhr war ein Mann mit seinem Auto auf der Kreisstraße AIC 25 unterwegs in Richtung Derching. Auf Höhe des Kreisverkehrs vor der Bundesautobahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr den Kreisverkehr und durchbrach eine Leitplanke. In der dortigen Böschung überschlug sich das Fahrzeug und blieb hochkant im Entwässerungsgraben stehen. Der Fahrzeuglenker konnte das völlig zerstörte Fahrzeug eigenmächtig verlassen. Er wurde aber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da die Polizeikräfte deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnahmen, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Ergebnis der Blutentnahme steht noch aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 50.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Stätzling, Derching, Friedberg und die Kreisbrandinspektion Aichach-Friedberg. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Derching Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis