Auto überschlägt sich zwischen Wiffertshausen und Paar

20.000 Euro Schaden entsteht nach einem Unfall zwischen Wiffertshausen und Paar.

Leicht verletzt wurden am Dienstagmorgen gegen 4.35 Uhr der Fahrer eines BMW und seine Beifahrerin, nachdem sich das Auto überschlagen hatte. Wie die Polizei Friedberg informiert, war der Fahrer auf der Kreisstraße AIC 10 zwischen Wiffertshausen und Paar unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr über einen Kieshaufen, überschlug sich und kam wieder auf seinen Rädern zum Stehen. Die beiden Leichtverletzten wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Fahrzeugführer stellten die Polizeikräfte Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,3 Promille. Beim BMW-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)