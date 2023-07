A8 ist nach Unfall auf Höhe des Autobahnanschlusses Friedberg gesperrt

Ein Unfall führt bei Friedberg zu einer Sperrung auf der A8 in Fahrtrichtung München. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz.

Die A8 war am Montag in Höhe der Autobahnauffahrt Friedberg in Fahrtrichtung München wegen eines Unfalls gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 14.45 Uhr eingerichtet und dauerte bis 19.40. Grund war laut der Autobahnpolizei Gersthofen ein Unfall mit einem Pkw sowie einem Lkw.

A8-Sperrung aktuell: Einsatz bei der Autobahnauffahrt Friedberg

Polizei und Feuerwehr waren am Unfallort im Einsatz und es bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau, der sich auch nach der Freigabe der Strecke nur langsam auflöste. (AZ)