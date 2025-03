Autofahrer ist betrunken in Friedberg unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle fiel am Freitagabend den Beamten der Polizeiinspektion Friedberg ein 42-jähriger Autofahrer auf. Er war in der Hans-Böller-Straße in Friedberg mit seinem Auto unterwegs. Im Rahmen der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellten die Polizeikräfte Alkoholgeruch bei dem 42-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von 1,24 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein zunächst sichergestellt. (AZ)

