Autofahrer schneidet Radlerin an der Chippenham-Kreuzung

Die Polizei sucht wegen Unfallflucht Zeugen für einen Radlunfall an der Friedberger Chippenham-Kreuzung.

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin, die bei einem Unfall an der Chippenham-Kreuzung stürzte. Der Verursacher machte sich davon. Nach Angaben der Polizei Friedberg war die 57-Jährige am Samstag gegen 8.15 auf dem Radweg parallel südlich der Augsburger Straße Richtung Friedberg unterwegs. Die Kreuzung Chippenham-Ring überquerte sie bei Grünlicht, doch bog ein in gleicher Richtung fahrender Pkw-Fahrer nach rechts ab und übersah die Frau, die daraufhin stürzte und sich leicht verletzte. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der Fahrradfahrerin kam es nicht.

Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Friedberg unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)