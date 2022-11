Autofahrer übersieht Straßenbahn und flüchtet

Mit einer Straßenbahn kollidierte ein 33-jähriger Autofahrer Samstagnacht bei Friedberg. Eine Atemalkoholkontrolle ergab später einen Wert von 0,48 Promille.

Ein 33-jähriger Autofahrer war am Freitagabend auf der Augsburger Straße in Richtung Chippenham-Ring unterwegs. Auf Höhe der Tankstelle wollte der Mann nach links abbiegen. Dabei übersah er eine Straßenbahn, die in gleicher Richtung unterwegs war, und touchierte diese im vorderen rechten Bereich. Statt sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer aber zunächst. Andere Verkehrsteilnehmer hatten sich jedoch das Kennzeichen notiert, sodass der Unfallverursacher zu Hause von der Polizei angetroffen wurde. Die Polizeikräfte stellten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,48 Promille. Nachdem dem Mann Blut abgenommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde, musste der Beschuldigte seinen Weg nun zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. (AZ)