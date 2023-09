Autofahrer wird bei Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht

Ein Autofahrer übersieht beim Abbiegen ein anderes Fahrzeug. Es kommt zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher wird dabei verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochfrüh in Friedberg. Gegen 8:10 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Josef-Baur-Str. in Richtung Paul-Lenz-Str. und wollte in diese einbiegen. Hierbei übersah er ein Auto,das dort unterwegs war.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. (AZ)