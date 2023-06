Autofahrerin missachtet Vorfahrt: Radfahrer bei Unfall verletzt

Eine 81-jährige übersieht an einem Kreisverkehr in Friedberg einen Radfahrer, der Vorfahrt hat. Die beiden stoßen zusammen, der Radfahrer wird verletzt.

Eine Autofahrerin hat in Friedberg einen Radfahrer übersehen und diesen verletzt. Die 81-Jährige war am Dienstag gegen 10.20 Uhr in westlicher Richtung auf der Münchner Straße unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr Friedberg Süd übersah sie laut Polizei einen von rechts kommenden, auf dem Radweg in südlicher Richtung fahrenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer.

Das Auto und der Radfahrer stießen in der Folge zusammen. Der Radfahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen, es entstand ein Sachschaden von rund 2200 Euro. (AZ)