Autofahrerin missachtet Vorfahrt und stößt mit Fahrzeug zusammen

Wegen eines Vorfahrtsverstoßes kommt es in Friedberg zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wird leicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 3500 Euro.

Eine 23-jährige Pkw-Lenkerin übersah laut Polizei am Montag gegen 18 Uhr an der Einmündung der Renatastraße in die Wiffertshauser Straße in Friedberg eine 37-jährige Autofahrerin.

Der Vorfahrtsverstoß führte zu einem seitlichen Zusammenstoß der Autos. Die 37-jährige Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. (AZ)